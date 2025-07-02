Bitcoin 1 haftanın dibinden döndü! Dikkat çeken para çıkışı…

Kripto para Bitcoin 105 bin dolar sınırına kadar gerileyerek 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ardından BTC, tekrar 106 bin doların üzerine yöneldi. ABD Senatosu, Başkan Trump’ın 3,3 trilyon dolarlık harcama paketini onaylayarak Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Tasarının yasalaşması halinde Bitcoin’in ‘dijital altın’ rolünün öne çıkabileceği ileri sürülüyor. BTC’de kısa vadede 105 bin dolar destek ve 107 bin 500 dolar direnç olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de bu hafta düşüşler dikkat çekiyor. Pazartesi günü en yüksek 108 bin 800 doları test eden BTC fiyatı, bugünkü işlemlerde 105 bin 130 dolara kadar geriledi ve son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ardından gelen tepki alımlarıyla BTC fiyatı tekrar 106 bin doların üzerine doğru yöneldi.

3,5 HAFTA SONRA PARA ÇIKIŞI

Bitcoin’de dünkü işlemlerde dikkat çeken bir para çıkışı da gözlemlendi. ABD’li yatırım fonları (ETF) kanalıyla dün 342,2 milyon dolarlık BTC satışı gerçekleşti. Söz konusu işlemler, BTC’de 6 Haziran sonrası ilk defa para çıkışına da işaret etti.

DİKKATLER ABD TASARISINDA

Bitcoin’i etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Senatosu, Başkan Trump’ın 3,3 trilyon dolarlık harcama paketini onaylayarak Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nde de onaylaması gerekiyor.

BTC İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Analistler, söz konusu yasanın daha yüksek enflasyona, daha zayıf dolara ve ABD’nin mali yapısına ilişkin güvenin azalmasına yol açabileceğini belirterek; bu senaryoda Bitcoin’in ‘dijital altın’ rolünün tekrar öne çıkabileceğini öne sürüyor.

BİTCOİN’DE KRİTİK SEVİYELER

Bitcoin’de 50 günlük ortalamaya işaret eden 106 bin 200 doların kritik olduğunu belirten analisteler, “Bu seviye aşılmadığı sürece satış baskısı da devam edebilir. 105 bin dolar kısa vadeli destek olarak izlenebilir. 107 bin 500 dolar ise ara direnç olarak kendini gösteriyor. Daha pozitif bir görümüm için 108 bin 800 dolar üzerindeki fiyatlamaların görünmesi gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

ABD İSTİHDAMI VE FED BEKLENTİLERİ

Bu arada ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verileri BTC cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Tahminlerin üzerinde gelebilecek bir istihdamın, FED’e dair indirim beklentisini de törpüleyebileceği ve bunun BTC üzerinde baskı unsuru olabileceği belirtiliyor.