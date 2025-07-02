1 milyar dolarlık hamle! Tarifeler korkuttu, yatırımı öne çektiler

YEO Teknoloji ile Tuzla Orhanlı’da batarya üretimine hazırlanan Çinli Great Power, Trump’ın 90 günlük süresinin dolmasını beklemeden harekete geçti. Yatırımlarını hızlandıran firma bir an önce hücre üretimine başlamayı hedefliyor

ÖMER TEMÜR - ABD ile Çin arasında yaşanan tarife savaşları ile birlikte Çinli firmaların Türkiye’ye yönelik ilgisi her geçen gün artıyor. Çinli firmalar Türkiye’deki yatırımlarına hız verirken YEO Teknoloji ile Tuzla Orhanlı’da batarya üretimine hazırlanan Çinli Great Power da yatırımlarını öne çekti. YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız veri merkezleri ve yapay zekâ ile birlikte gelecekte enerji kullanımına olan ihtiyacın artacağına dikkat çekerek, Tuzla’da batarya yatırımlarına başladıklarını söyledi. Ancak tarife savaşı sebebiyle Tuzla’daki yatırımların gecikme yaşandığını dile getiren Yıldız “Fabrika inşaatımız tamamlandı. Üretim hattı Çin’den gelecekti. Donald Trump’’ın tarifeleri sebebiyle hatların gelmesi gecikti. Üretim hatları Şanghay Limanı’nda 30 gündür bekliyor. Üretim eylül-ekim ayına sarkacak gibi gözüküyor” dedi.

HÜCRE YATIRIMI İÇİN ELİNİ ÇABUT TUTUYOR

Tarifeler sebebiyle Çinil ortaklarının Tuzla’daki yatırımlarını erkene çekmek istediğini dile getiren Yıldız “Fabrikada hücre üretimine ikinci fazda başlamayı planlıyorduk. ABD’nin tarifeleri sonrası Çinli firma hücre üretimini erkene almak istiyor. Trump’ın verdiği 90 günlük sürenin dolmasının ardından eğer tarife devam ederse hücre yatırımını hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Yıldız, yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti: YEO Teknoloji olarak yenilenebilir enerji, enerji depolama, hidrojen ve mühendislik taahhütlük hizmetleri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üç kıtada 30’un üzerinde ülkede 10 ofisimizle hizmet veriyoruz. Artık sadece Türkiye’de değil global ölçekte enerji dönüşümüne liderlik ediyoruz. Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar ve Afrika ülkelerinde büyük ölçekli projelere imza atmaya devam edeceğiz. İtalya’da fırsatları kovalıyoruz. ABD’de de hedef ülkelerimiz arasında.

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YOLUNA CALL ENERGY MARKASIYLA DEVAM EDECEK

YEO Enerji Yatırımları, yeni dönemde CALL Energy markasıyla yoluna devam edecek. CALL Energy’nin yenilenebilir enerji yatırımları, enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ile varlık yönetimi alanında hizmet vereceğini belirten CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş “CALL Energy olarak Türkiye’de 9 adet depolamalı güneş enerjisi santrali ile toplam 346 MWe gücünde önlisansa sahibiz. Ayrıca, Aras Nehri üzerinde 32 MWe kurulu güce sahip dört hidroelektrik santral projesinin de izin süreçleri tamamlanmak üzere. Yurt dışında ise Romanya ve İtalya’da faaliyette olan 32,6 MWp kurulu güce sahip santrallere ek olarak yapımı devam eden ve bu sene sonunda devreye girmesi planlanan iki farklı proje ile Romanya’daki kurulu gücümüzü 190 MWp’in üzerinde çıkarmayı planlıyoruz” dedi.