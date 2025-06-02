Tarife savaşında yeni gelime! ABD Çin mallarına gümrük vergilerini uzattı

ABD ile Çin arasındaki tarife savaşında yeni gelişme yaşandı. ABD, bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Trump'ın Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeye ek gümrük vergisi getirdiğini duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında tarife restleşmesi yaşanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşında yeni gelişme yaşandı.

ABD ÇİN'E GÜMRÜK VERGİSİNİ UZATTI

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Çin'e yönelik tarifelerden bazı ürünlerin hariç tutulma süresini 31 Mayıs'tan 31 Ağustos'a kadar uzattı. Ofisten yapılan açıklamaya göre 301. Madde'de belirtilen ürünler tarifelerden hariç tutulmaya devam edecek.

BİTCOİN'DE BİN DOLARLIK SIÇRAMA

Bitcoin (BTC) bu son gelen haber neticesinde yukarı yönlü hareketler sergilemeye başladı. Son olarak 103.975 dolardan fiyatlanan Bitcoin 105.078 dolara bir sıçradı. BTC ortalama bin dolarlık bir yükseliş yaşadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.