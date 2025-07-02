17 milyon emeklinin gözü enflasyonda! Zam farkı bu hafta belli oluyor 

Emeklilerin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı için rakamı bu hafta içi Meclis’e sunacaklarını söyledi. Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki soru üzerine “3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk altı ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı’mız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis’e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanı'mız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için” dedi.

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise “Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum” cevabını verdi.