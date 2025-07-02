Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 17 milyon emeklinin gözü enflasyonda! Zam farkı bu hafta belli oluyor 

17 milyon emeklinin gözü enflasyonda! Zam farkı bu hafta belli oluyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
17 milyon emeklinin gözü enflasyonda! Zam farkı bu hafta belli oluyor 
Emekli, Enflasyon, Zam, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meclis, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı için rakamı bu hafta içi Meclis’e sunacaklarını söyledi. Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki soru üzerine “3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk altı ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı’mız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis’e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanı'mız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için” dedi. 

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise “Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum” cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan silah paylaşımı yaptı, kıskıvrak yakalandıG7 ülkelerinden İran’a 'nükleer' çağrı: Uranyumdan uzak dur ve yeniden masaya otur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurt dışından telefon ticareti bıçak gibi kesildi! IMEI kayıtları yüzde 82 azaldı - EkonomiYurt dışından ticaret bıçak gibi kesildi!İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son - Ekonomiİlanlar artık burada toplanacak!AJet, Şam uçuşlarına başladı - EkonomiAJet, Şam uçuşlarına başladıDoğal gaza zam geldi! Konutta yüzde 24,6'lık artış - EkonomiDoğal gaza zam geldi!Günde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak - EkonomiGünde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak2,5 milyar liralık dev konut projesinde TOKİ ile imzalar atıldı - Ekonomi2,5 milyar liralık dev konut projesi! TOKİ ile imzaladılar
Sonraki Haber Yükleniyor...