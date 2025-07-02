Yurt dışından telefon ticareti bıçak gibi kesildi! IMEI kayıtları yüzde 82 azaldı

Yurt dışından alınan cep telefonlarına harç ücreti 45 bin liraya çıkarıldı. Getirilen telefon sayısı yüzde 82 azalarak 161 bin 136 adette kaldı. Devletin 2024 tahsilatı da 5,1 milyar liraya geriledi.

Yüksek IMEI ücretleri ile birlikte yurt dışından telefon ticareti bıçak gibi kesildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024 Faaliyet Raporuna göre 2023 yılında 892.501 adet telefon yurt içine sokulurken geçtiğimiz yıl sadece 161.136 adet telefonun IMEI kaydı gerçekleştirdi.

Bunda 2024 yılı için 31.692 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti etkili oldu.

İlgili Haber İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son

GERİLEYİŞ SÜRÜYOR

Yurt dışından getirilen telefonların yanı sıra iç piyasada telefon satışları da düşüş gösterdi. 2023 yılında kullanıma giren IMEI kayıtlı cihaz sayısı 16 milyon 692 bin iken bu oran 2024 yılında 15 milyon 629 bin 448’e geriledi.

Üretim ile kayıt altına alınan cihaz sayısı 6 milyon 887 bin 509’dan 6 milyon 214 bin 908’e geriledi.