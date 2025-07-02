İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısında gündeme gelen özel istihdam bürolarının daha etkin çalışması, faaliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir hâle getirilmesi için yeni adımlar atılıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - EKK’nın 11 Haziran’daki toplantısında iş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam büroları masaya yatırılmış ve yapılan analizler sonucunda tespit edilen problemlere yönelik çözüm önerileri görüşülmüştü. Bu doğrultuda AK Parti’nin önceki gün TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile, özel istihdam bürolarına iş arayanlar, açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri ve yayımladığı açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirdiği kişilerle ilgili verileri İŞ-KUR’a bildirme mecburiyeti getiriliyor. Böylece iş gücü piyasasına ilişkin tüm açık iş bilgilerinin tek bir ulusal sistemde toplanması ve izlenmesi amaçlanıyor.