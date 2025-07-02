Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son

İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlanlar artık burada toplanacak! İş gücü piyasasında kayıt dışılığa son
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısında gündeme gelen özel istihdam bürolarının daha etkin çalışması, faaliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir hâle getirilmesi için yeni adımlar atılıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - EKK’nın 11 Haziran’daki toplantısında iş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam büroları masaya yatırılmış ve yapılan analizler sonucunda tespit edilen problemlere yönelik çözüm önerileri görüşülmüştü. Bu doğrultuda AK Parti’nin önceki gün TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile, özel istihdam bürolarına iş arayanlar, açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri ve yayımladığı açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirdiği kişilerle ilgili verileri İŞ-KUR’a bildirme mecburiyeti getiriliyor. Böylece iş gücü piyasasına ilişkin tüm açık iş bilgilerinin tek bir ulusal sistemde toplanması ve izlenmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenleme İŞKUR’un iş gücü piyasasını daha etkin izlemesine, politika geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesine, özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hâle getirilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, iş gücü piyasasında kayıt dışı uygulamaların önlenmesi ve istihdam hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandıDavacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AJet, Şam uçuşlarına başladı - EkonomiAJet, Şam uçuşlarına başladıDoğal gaza zam geldi! Konutta yüzde 24,6'lık artış - EkonomiDoğal gaza zam geldi!Günde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak - EkonomiGünde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak2,5 milyar liralık dev konut projesinde TOKİ ile imzalar atıldı - Ekonomi2,5 milyar liralık dev konut projesi! TOKİ ile imzaladılarSektörde yüzde 9,2’lik artış! Bu ay 922 milyon doları gördüler - EkonomiSektörde yüzde 9,2’lik artış! 922 milyon doları gördülerElektrikte 22 milyon dolarlık kayıp! Savaşın bedeli ağır oldu - EkonomiElektrikte 22 milyon dolarlık kayıp! Savaşın bedeli ağır old
Sonraki Haber Yükleniyor...