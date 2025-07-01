Gram altın yeniden 4.300 TL! BİST 100 endeksi 3,5 ay sonra 10 binin üzerinde…

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde bugünkü işlemler %1,33 primle 10.080 puandan tamamlandı. Böylece endeks 3,5 ay sonra ilk defa 10 binin üzerinde kapanış yaptı. Jeopolitik risklerin gerilemesi ve iç siyasi gündemin sakinleşmesinin ardından, enflasyonda da düşüş ve TCMB’den faiz indirimi beklentileri borsaya doping oluyor. Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı da bu akşam 4.300 TL’ye kadar yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Jeopolitik risklerin düşmesi ve iç siyasi gündemin sakinleşmesinin ardından haftaya pozitif başlayan borsa, dünkü işlemlerde %5,78 primle 9.948 puandan kapanış yapmıştı. BİST 100 endeksinde yükseliş bugün de devam etti. Endeks haftanın ikinci işlem gününü de %1,33 primle 10.080 puandan tamamladı. Öte yandan borsa 18 Mart tarihinden sonra ilk defa 10 bin seviyesinin üzerinde de kapanış yapmış oldu.

DİKKATLER ENFLASYONDA

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Piyasada gözler perşembe günü açıklanacak haziran enflasyon verisine çevrildi. Temmuzda yapılacak PPK toplantısında faiz indirimi beklentileri güçlenirken, enflasyon eğiliminde bozulma olmaması ve faiz indirimi önünde bir engel oluşturmaması durumunda TL varlıklarda pozitif fiyatlamanın sürdüğünü görebiliriz.” denildi.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk tarafından paylaşılan bültende de “BİST 100 endeksinde 9.800 üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yükseliş eğiliminin güç kazanarak süreceğini düşünüyoruz. Yurt içi piyasalarda yılın ikinci yarısında genel olarak olumlu görünümün sürmesini beklerken, yıl sonu endeks beklentimizin 14.100 seviyesinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

GÜNLÜK SEKTÖR PERFORMANSLARI

Borsada günlük performanslara bakıldığında dün %9’un üzerinde prim yapan Bankacılık Endeksinde bugün %1,12 artış yaşandı. Sınai Endekste yükseliş %1,58 ve Hizmetler Endeksinde de %1,34 olarak gerçekleşti.

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Bu arada altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Jeopolitik tansiyonda düşüş olmasına rağmen dolar endeksinde zayıf görünüm, tarifelerde son müzakere tarihi olan 9 Temmuz’un yaklaşması ve ABD’de harcama tasarısının yasalaşması için çabaların artması güvenli liman alımlarını destekledi.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Geçen hafta 3.274 dolardan kapanış yapan ons altın bugün akşam saatlerinde 3.345 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Onsta iki günlük yükseliş %2,17 olarak gerçekleşirken, spot piyasada gram altın fiyatı 4.285 TL’ye yöneldi. Kapalıçarşı’da da gram satış fiyatı tekrar 4.300 TL’yi gördü.