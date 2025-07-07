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Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan ve yürekleri dağlayan orman yangılarıyla ilgili konuştu. Bakan Tunç, yangınlarla ilgili 13 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran tarihinden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yangınlarla ilgili toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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