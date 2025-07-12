Kırklareli'nde orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti: Havadan ve karadan müdahale başladı

Kırklareli'nden son dakika bir orman yangını haberi geldi. Kofçaz ilçesinde anızlık alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı. Köylüler de traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da çalışmaları takip ediyor.