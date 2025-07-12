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Lazkiye'de çıkan yangın sınıra doğru ilerliyor! Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lazkiye&#039;de çıkan yangın sınıra doğru ilerliyor! Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı
Suriye, Yangın, Orman Yangını, Yayladağı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde 10 gün önce çıkan yangın giderek büyüyor. Alevler Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçramasının ardından Türkiye-Suriye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangın, dün Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı.

Yangınla mücadele sürerken, tedbir amaçlı Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

10 GÜNDÜR SÜREN YANGIN TÜRKİYE'YE DOĞRU İLERLİYOR

Lazkiye’nin Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını, 10. gününde etkisini artırarak devam ediyor.

Onlarca noktada çıkan yangın kontrol altına alınsa da, alevler şu anda Acu Su köyünden Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Yangına karadan onlarca itfaiye ekibiyle, havadan ise çeşitli hava araçlarıyla müdahale sürüyor. Aralıklara Kesep sınır kapısı ile Lazkiye yolu kesiliyor.

Lazkiye'de çıkan yangın sınıra doğru ilerliyor! Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı - 1. Resim

SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı kırsal bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Keseb Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafından geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Lazkiye'de çıkan yangın sınıra doğru ilerliyor! Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı - 2. Resim

Alluş, söz konusu kararın "acil durum önlemleri" kapsamında alındığını belirterek, "Allah'tan, Lazkiye kırsalındaki halkımızı korumasını ve herkesin acısını dindirmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan yangınlar 10 gündür devam ediyor. Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye'nin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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