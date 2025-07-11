İETT otobüsü cayır cayır yandı! Vatandaşlar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 20:13 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 20:19 - Güncelleme:

İstanbul Zincirlikuyu alt geçitte korkutan bir olay meydana geldi. İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye sevk edilirken, alt geçit trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte seyir halindeki otobüste meydana geldi. BİR ANDA ALEV ALDI Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören sürücü, vatandaşları tahliye etti. İlgili Haber İETT otobüsü cadde ortasında alev alev yandı! İETT otobüsünde tepki çeken görüntü! Şoförün pişkin cevabı olay oldu, yaptırım geldi Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş