İETT otobüsü cayır cayır yandı! Vatandaşlar tahliye edildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Zincirlikuyu alt geçitte korkutan bir olay meydana geldi. İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye sevk edilirken, alt geçit trafiğe kapatıldı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte seyir halindeki otobüste meydana geldi.
BİR ANDA ALEV ALDI
Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören sürücü, vatandaşları tahliye etti.
Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş