İETT otobüsü cadde ortasında alev alev yandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Haziran 2025 17:42 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 17:47 - Güncelleme:

İstanbul Sultangazi'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca, yangın, yoldan geçen beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürdü.

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Arnavutköy Habibler Yolu'nda ilerleyen 34 TP 2125 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otobüs yangını nedeniyle bir süre kapanan yol tekrar açıldı. İlgili Haber Eyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir