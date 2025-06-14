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Eyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştıran iki otobüslerine çarptı. Otobüsün altında kalan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Aynı güzergahta başka bir motosikletle yolculuk yapan 3 kişilik aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İETT otobüslerinin arasında seyreden motosiklet sürücüsü, otobüsler tarafından sıkıştırıldı. Sürücü, sıkışmanın etkisiyle bir otobüse çarptı ardından motosikletle birlikte devrildi ve diğer İETT otobüsünün altında kaldı.

Eyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

Eyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 2. Resim

TEKLİKELİ YOLCULUK

Aynı cadde üzerinde dün saat 17.30 sıralarında motosikletle seyreden aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. Motosiklet üzerinde baba, anne ve çocuktan oluşan ailenin tehlikeli yolculuğu kazayla sonuçlandı. Kaza esnasında kask takmayan aile, motosikletten düştü. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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