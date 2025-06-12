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"Başka canlar yanmasın" diye yardım istemişlerdi! Aynı yerde kaza oldu: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Başka canlar yanmasın&quot; diye yardım istemişlerdi! Aynı yerde kaza oldu: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası girişinde bulunan yol ayrımında meydana gelen kazalar sebebiyle vatandaşlar, 3 gün önce yetkililere seslenmişti. Son bir yılda yaralanmalı ve maddi hasarlı kayıtlara geçen 4 kazanın olduğu yolda bir kaza daha yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat Sorgun'a bağlı Araplı kasabası girişinde, K.Ş. idaresindeki 34 CYG 212 otomobil ile H.Ş. idaresindeki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

"Başka canlar yanmasın" diye yardım istemişlerdi! Aynı yerde kaza oldu: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada sürücülerin yanı sıra 34 CYG 212 plakalı araçta bulunan H.Ş., A.Ş., ile diğer araçta bulunan A.T., S.Z. müşahade altında tutulmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edilirken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Başka canlar yanmasın" diye yardım istemişlerdi! Aynı yerde kaza oldu: Yaralılar var - 2. Resim

"KAZA OLMASIN, BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Araplı kasabası girişinde bulunan yol ayrımı, kazaların sıkça yaşandığı bir nokta haline geldi. Kasaba halkı, benzer kazaların tekrarlanmaması için karayolları yetkililerinden çözüm bekliyor. Kavşağın düzeltilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Kaza olmasın başka canlar yanmasın. Devlet yetkililerinden aydınlatma ve kavşak istiyoruz" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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