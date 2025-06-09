Böyle acı görülmedi... İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi öldü

İzmir'de 3 otomobilli zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Faciada iki kişi ise yaralandı.

Kurban Bayramı'nın son gününde 5 ailenin evine ateş düştü. Menderes ilçesinde Özkan Nazlı (45) idaresindeki otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

2 AİLE YOK OLDU!

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

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Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.