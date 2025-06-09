Vatandaş da üretici de bayram etti! Kurban çadırlarının çoğu boşaldı

Başta büyükşehirler olmak üzere, kurulan kurban çadırlarındaki hayvanların büyük kısmı satıldı. Vatandaşlar marketler yerine pazarlarda pazarlık yaparak alımı tercih etti. Fiyatlar ise ikinci günden itibaren düşüş gösterdi. Şimdi mesai kasaplarda sürüyor…

KAAN ZENGİNLİ - Kurban Bayramı’nın son gününe gelinirken, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelindeki kurban pazarlarında satışlar oldukça hareketli geçti.

Üreticiler bu yıl pazarların yoğun ilgi gördüğünü, çadırlarda satışa sunulan hayvanların yaklaşık yüzde 90’ının bayramın sonuna kadar satıldığını ifade etti. Vatandaşların büyük kısmı, bu yıl kurbanlık alışverişinde marketler yerine doğrudan hayvan pazarlarını tercih etti.

Fiyatların pazarlıkla daha uygun hâle gelmesi, hayvanı görerek alma imkânı, kesim sırasında dini vecibelerin yerine getirildiğinden emin olma rahatlığı, bu tercihte etkili oldu. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre ciddi artışların olmayışı ise satışları olumlu yönde etkiledi. Bayram öncesi ve ilk iki günde fiyatlar normal seyrederken, üçüncü günden itibaren üreticiler ellerindeki hayvanları geri götürmemek adına fiyatları kademeli olarak düşürmeye başladı. Özellikle küçükbaş hayvanlarda ciddi fiyat düşüşleri yaşanırken, büyükbaş satışlarında da son güne girilirken gözle görülür indirimler dikkat çekti.

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“KURBANLIKLARIN TAMAMINI SATTIK”

İstanbul Başakşehir’de kurbanlık satışı yapan 25 yıllık üretici Ali Baltacı “Hayvanların çoğunu bayramın ikinci gününe kadar sattık. Geri kalanları da üçüncü günden itibaren indirim yaparak elden çıkardık. Allah bereket versin” dedi.

Baltacı, bu yıl özellikle büyükşehirlerden gelen vatandaşların pazarlara büyük ilgi gösterdiğini, hem hayvan sayısında hem de müşteri potansiyelinde artış yaşandığını belirterek “2023 ve 2024 yıllarında kalan hayvanları ESK’ya vererek paramızı çıkarmaya çalışıyorduk. Öyle ki bazı üreticiler hayvanlarını geri bile götürmüştü. Bu yıl çok şükür çadırda hayvanım kalmadı” dedi.

KESİM FİYATLARI PAHALI

Vatandaşlar da fiyatların uygun olmasından dolayı memnun. Ailesi ile kurban alımını bayramın ikinci gününe bırakan Serkan Tataroğlu “İlk gün baktığım büyükbaş hayvan 250 bin TL’ydi. Ertesi gün pazarlıkla 200 bin liraya aldık. Tabii kesim, kıyma ve taşıma masrafları hâlâ pahalı ama en azından hayvanı uyguna aldım” dedi.

Kurban kesim alanlarında hizmet veren bazı firmalar, küçükbaş kesim için 1.500 TL’nin üzerinde ücret talep ederken, büyükbaş için bu rakam 10.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Üstelik bu fiyatlara doğrama, poşetleme ve taşıma bedelleri de eklenince meblağ büyüyor.

Bir başka vatandaş “Hayvanı ucuza alıyorsunuz ama kesim ücretleriyle neredeyse aynı fiyata geliyor. Bu hizmetlerde bir denetim şart” diyerek tepkisini dile getirdi.