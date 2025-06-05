Kurbana sıkı denetim! Arz fazla, fiyat iyi, hataya geçit yok

Kurban Bayramı'nda dört koldan denetimler sürecek. Hastalıklı kurban satan, yetkili olmadığı hâlde kıyma çeken, kurban atıklarını çevreye gelişigüzel atan ve bakanlık tarafından verilen rotadan çıkan, kontrole girmeyen satıcılar cezadan kurtulamayacak...

EMRAH ÖZCAN - Devlet bütün birimleriyle bayram denetimi için tam kadro sahada. Yollarda hem vatandaşların güvenli yolculuğu hem de kurbanlık nakillerinin sağlıklı yürümesi için bütün tedbirler alındı. Kurban Bayramı boyunca polis, jandarma, zabıta, Tarım ve Çevre İl Müdürlüğü ekipleri sahada olacak. Hayvanların taşınmasından pazarların yeterliliğine, kasaplar ve kasaplık yetkisi olmayanlardan hijyen şartlarına kadar çok sayıda tedbir alındı. Ekipler hayvan pazarlarını ve kasapları sıkı denetlerken, yetkisiz ve hijyenik olmayan ortamlarda kesim yapanlara ceza verilecek. Buna göre hijyenik olmayan şartlarda kurban kesenlere 42 bin lira ceza kesilecek. Yetkisiz olduğu hâlde kıyma çeken ise 21 bin lira cezaya çarptırılacak.

ÇEVREYİ KİRLETEN YANDI

Çevreyi kirliliğine de göz yumulmayacak. Denizlere atık dökenlere iki misli ceza kesilecek. Kurbanlık taşıyan kamyonların belirlenen rotanın dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Bu rotalarda belirlenen kontrol noktalarında hamilelik ve hastalık kontrolü yapılacak. Alınan tedbirlerin takibinin de ara verilmeksizin yapılacağını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık arzının geçen yıldan fazla olduğunu, 2024'te başlanan hayvancılık yol haritasının pozitif sonuçlarını gördüklerini, hastalık görülen hayvanların karantinaya alındığını söyledi.

ALTERNATİFLER ÇOĞALTILACAK

“Besici yol kontrol noktalarına alışınca vize uygulamasını getirdik” diyen Yumaklı, şunları kaydetti: Kars’tan çıkan hayvanları Bolu’ya götüreceğini ifade eden bir besici için hemen otomatik rota çiziliyor. Yolda belirlenen yol kontrol noktalarına uğranılması zorunlu tutuluyor. Sebebi de şu; besici yolda hayvanları değiştirebilir, bilerek ya da bilmeyerek hastalıklı hayvanları götürebilir. Alternatif güzergâhları da artırıyoruz. Bayram dolayısıyla personelimiz tam kadro sahada. Bayram süresince de denetimlerimiz aralıksız sürecek.

Öte yandan gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin sayısı da artıyor. Bakanlık tarafından bu yıl 2 Haziran itibarıyla toplam 503 bin 103 gıda denetimi yapıldı.