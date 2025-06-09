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İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı, şoför hayatını kaybederken araçta bulunanlar ise ağır yaralandı.

Kaza O-3 kara yolunun hal istikametinde meydana geldi. Fatih K. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak, yeşil alana düştü.

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Kazada otomobilin sürücüsü Fatih K. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih D. ve İslam Y. ile hafif yaralanan Aytaç E. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücü Fatih K'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

 

 

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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