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Feci kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da meydana gelen feci kazada motosiklet ile otomobilin çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan İsmail Üçer ile kardeşi Azat Üçer hayatını kaybetti.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Feci kazada 2 kardeş hayatını kaybetti - 1. Resim

İKİ KARDEŞTEN ACI HABER

Kaza, Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan İsmail Üçer (19) ile kardeşi Azat Üçer (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazada 2 kardeş hayatını kaybetti - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından iki kardeşin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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