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Yaya geçidinde facia! Motosikletli, anne ve kızına kabusu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bir anne ve kucağındaki 3 yaşındaki kızına motosiklet çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, sürücü dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma E. isimli kadın, kucağındaki 3 yaşındaki kızı Buğlem Esma E. ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Tam refüje adım atmak üzereyken, Ahmet K. yönetimindeki motosiklet anne ve kızına çarptı.

Yaya geçidinde facia! Motosikletli, anne ve kızına kabusu yaşattı - 1. Resim

ANNE VE KIZI YOLA SAVRULDU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma Erdoğan ve küçük kızı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, anne Erdoğan, kendi acısını hiçe sayarak kucağındaki kızını teselli etmeye çalıştı.

Yaya geçidinde facia! Motosikletli, anne ve kızına kabusu yaşattı - 2. Resim

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Ahmet K.'da bir süre omzunu tutarak kaldırımda yürümeye çalıştı ancak daha sonra cadde üzerinde yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaya geçidinde facia! Motosikletli, anne ve kızına kabusu yaşattı - 3. Resim

Kaza anı çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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