Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Banka önünde silahlı gasp! Kaşla göz arasında 4 milyon liralık vurgun yaptılar

Banka önünde silahlı gasp! Kaşla göz arasında 4 milyon liralık vurgun yaptılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bağcılar'da bir matbaa sahibinin 4 milyon lirasının banka önünde silah zoruyla gasbedilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde F.K adlı matbaa sahibi, çalışanı G.K. ile İSTOÇ içerisindeki banka şubesinde 6 milyon liralık çeki bozdurdu.

BAŞKA BİR BANKAYA GİDECEKLERDİ

Para dolu iki çantayla başka bir banka şubesine gitmek üzere kaldırımda bekleyen ikilinin yanına maskeli ve silahlı iki şüpheli geldi.

Banka önünde silahlı gasp! Kaşla göz arasında 4 milyon liralık vurgun yaptılar - 1. Resim

4 MİLYON LİRALIK ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Silahla havaya ateş açan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sırasında içinde 4 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı gasp olayına karışan şüphelilerden C.K. (20), M.A.S. (18) ve F.B'yi (21) kısa sürede paralarla birlikte yakaladı. Olaya ilişkin bir şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Bu arada, silahlı gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ'da dehşet! Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı varTürkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da dehşet! Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaHusumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar!Güngören’de iş yerinde patlama! O anlar kamerada - 3. SayfaGüngören’de iş yerinde patlama!1 çocuğu yaralayıp 1 çocuğu öldürmüştü! ''Hafızamı kaybediyorum'' diyerek tahliyesini istedi - 3. SayfaYaya geçidinden geçen 2 çocuğa faciayı yaşatmıştıTekirdağ'da yangın paniği! Bir aile hastanelik oldu - 3. SayfaTekirdağ'da yangın paniği! Bir aile hastanelik olduMeryem'in minicik bedenini delik deşik etmişti... Katilin itirafı tüyler ürpertti - 3. SayfaKatilin itirafı tüyler ürpertti!Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı - 3. SayfaŞanlıurfa'da çatışma çıktı! Özel harekat devreye girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...