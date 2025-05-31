İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de korkunç bir kaza meydana geldi.
MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İzmit ilçesinde D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş