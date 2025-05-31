Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var

İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmit&#039;te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de korkunç bir kaza meydana geldi.

İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İzmit ilçesinde D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var - 2. Resim

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ateşkes cevabına ABD'den sert eleştiri: "Kabul edilemez, 60 günlük ateşkesin tek yolu bu"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savruldu - 3. Sayfa9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savrulduBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladı! Sahiplerine de saldırdılar - 3. SayfaBaşıboş sokak köpekleri buzağıyı parçaladıBodrum'da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı - 3. SayfaBodrum'da minibüs kaza yaptı, en az 15 yaralı!Polisin aracından kalaşnikoflar çıkmıştı! Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı - 3. SayfaPolisin aracından kalaşnikoflar çıkmıştı!Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! İşte ilk sözleri: Yaşadığım heyecan... - 3. Sayfaİşte ilk sözleri: Yaşadığım heyecan...Çiftlik evinde baltayla katledilmişti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu - 3. SayfaÇiftlik evinde baltayla katledilmişti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...