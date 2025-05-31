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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki çocuk otomobilden yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun taklalar atan otomobilden yola savrulduğu an, güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralandığı ve hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN ARAÇTAN YOLA FIRLADIĞI ANLAR KAMERADA

Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler yola savrularak düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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