Ankara'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA- Güncelleme:
Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
Çubuk-Şabanözü yolunda Mehmet B. (63) yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil ile M.Ö'nün (35) kullandığı 06 AEM 018 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
ÖLÜ VE YARALI VAR
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan M.Ö, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İHAEditör: Cüneyt Akçatepe