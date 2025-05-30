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Ankara'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA
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Ankara&#039;da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı / İHA

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.

Çubuk-Şabanözü yolunda Mehmet B. (63) yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil ile M.Ö'nün (35) kullandığı 06 AEM 018 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Ankara'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan M.Ö, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ankara'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralı var - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA
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