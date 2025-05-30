Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırı

Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başkent Ankara'da bir pazar yerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Pompalı tüfekle yapılan saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

PAZAR YERİNDE POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazar alanında, Abdullah Ü.'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırı - 1. Resim

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir ilçede seçim var: 14 binden fazla seçmen 1 Haziran’da sandık başına gidiyorOkan Özkan kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alevler Hatay'dan yükseldi! Tekstil fabrikasındaki yangınla amansız mücadele - 3. SayfaAlevler Hatay'dan yükseldi! Tekstil fabrikasındaki yangınla amansız mücadeleAynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı - 3. SayfaAynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı!Sedef Güler cinayetinde kan donduran ifadeler! Sanıklar olay gecesine dair her şeyi itiraf etti - 3. SayfaSedef Güler cinayetinde kan donduran ifadelerSivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaSivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Ölü ve yaralılar varBankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendi - 3. SayfaBankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendiİstanbul'da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar - 3. Sayfaİstanbul'da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar
Sonraki Haber Yükleniyor...