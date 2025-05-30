Başkent EDAŞ uyardı! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ tarafından yapılacak açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler....
Ankara’nın elektrik dağıtıcısı Başkent EDAŞ, 30 Mayıs Cuma günü Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını belirtti.
Başkent EDAŞ’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceği konusunda bilgi verildi.
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesinlecektir.
|Mahalle
|Sokak / Cadde
|Kesinti Nedeni
|Enerji Verilme Zamanı
|KARACAÖREN
|Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KARACAÖREN
|3.KISIM MEZARLIK ÜSTÜ Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KARACAÖREN
|KARACAÖRENMAH Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KARACAÖREN
|1543 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KARACAÖREN
|1538 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|ZÜBEYDE HANIM
|1538 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 14:30
|ZÜBEYDE HANIM
|SEDEF Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 14:30
|ZÜBEYDE HANIM
|SİNCAP Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 14:30
|ZÜBEYDE HANIM
|TURGUT ÖZAL 1 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 14:30
|ZÜBEYDE HANIM
|SEBZE BAHÇELERİ Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 14:30
|DOĞU
|DOĞU Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KAVAKLI
|DOĞU Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KAVAKLI
|KAVAKLI Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|GENEL
|AVNİ AKYOL vb.
|ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
|30.05.2025 09:00 - 17:00
|YENİYAPANŞEYHLİ
|YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|BEYNAM
|130 Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|KARAHAMZALI
|KARAHAMZALI Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:31
|OLTAN
|TEKKE Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|BAŞBEREKET
|BAŞBEREKET Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|Belli değil
|BAŞBEREKET
|BAŞBEREKET Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 15:29
|GÖKLER
|BAŞBEREKET Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 15:29
|GÖKLER
|GÖKLER Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 15:29
|GENEL
|KOZBELİ vb.
|ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
|Belli değil
|BAŞAĞAÇ
|ALPARSLAN TÜRKEŞ. Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:20
|BAŞAĞAÇ
|ÜLKÜ Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:20
|BAŞAĞAÇ
|BEYKENT Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:20
|BAŞAĞAÇ
|SEFA Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:20
|BAŞAĞAÇ
|ESERTEPE Sokak
|ŞEBEKE ARIZASI
|30.05.2025 16:20