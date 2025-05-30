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Başkent EDAŞ uyardı! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başkent EDAŞ uyardı! Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara EDAŞ tarafından yapılacak açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler....

Ankara’nın elektrik dağıtıcısı Başkent EDAŞ, 30 Mayıs Cuma günü Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını belirtti.

Başkent EDAŞ’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceği konusunda bilgi verildi. 

Başkent EDAŞ uyardı! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

 ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesinlecektir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başkent EDAŞ uyardı! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

MahalleSokak / CaddeKesinti NedeniEnerji Verilme Zamanı
KARACAÖRENSokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KARACAÖREN3.KISIM MEZARLIK ÜSTÜ SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KARACAÖRENKARACAÖRENMAH SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KARACAÖREN1543 SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KARACAÖREN1538 SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
ZÜBEYDE HANIM1538 SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 14:30
ZÜBEYDE HANIMSEDEF SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 14:30
ZÜBEYDE HANIMSİNCAP SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 14:30
ZÜBEYDE HANIMTURGUT ÖZAL 1 SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 14:30
ZÜBEYDE HANIMSEBZE BAHÇELERİ SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 14:30
DOĞUDOĞU SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KAVAKLIDOĞU SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KAVAKLIKAVAKLI SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
GENELAVNİ AKYOL vb.ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI30.05.2025 09:00 - 17:00
YENİYAPANŞEYHLİYENİYAPANŞEYHLİ 1 SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
BEYNAM130 SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
KARAHAMZALIKARAHAMZALI SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:31
OLTANTEKKE SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
BAŞBEREKETBAŞBEREKET SokakŞEBEKE ARIZASIBelli değil
BAŞBEREKETBAŞBEREKET SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 15:29
GÖKLERBAŞBEREKET SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 15:29
GÖKLERGÖKLER SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 15:29
GENELKOZBELİ vb.ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIBelli değil
BAŞAĞAÇALPARSLAN TÜRKEŞ. SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:20
BAŞAĞAÇÜLKÜ SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:20
BAŞAĞAÇBEYKENT SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:20
BAŞAĞAÇSEFA SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:20
BAŞAĞAÇESERTEPE SokakŞEBEKE ARIZASI30.05.2025 16:20

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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