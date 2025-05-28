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28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir&#039;de güncel fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

2025 yılının Mayıs ayının sonlarına doğru, akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ABD tarafından sisteme giren vergiler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.  Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

28 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları - 1. Resim

AKARYAKITTA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

28 Mayıs Perşembe günü benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

28 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46.84 TL
Motorin: 46.12 TL
LPG: 26.19 TL

28 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46.70 TL
Motorin: 46.00 TL
LPG: 25.59 TL

ANKARA

Benzin: 47.50 TL
Motorin: 46.96 TL
LPG: 26.09 TL

İZMİR

Benzin: 47.84 TL
Motorin: 47.30 TL
LPG: 26.04 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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