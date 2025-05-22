23 Mayıs 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları! Benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 23:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 23:17 - Güncelleme:

Benzin ve motorine zam var mı? sorusu sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken bu gece akaryakıtta herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin dışında jeopolitik gerilimlerin yaşanması ve ekonomik gelişmeler, akaryakıt piyasasında hem zam hem de indirim yönlü hareketliliği beraberinde getiriyor. Araç sahiplerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar fiyatların güncellenmesine neden oluyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI – 23 MAYIS 2025 CUMA İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL Ankara: Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL İzmir: Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL İlgili Haber 20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin