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20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Mayıs Salı günü akaryakıta zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve ÖTV zamlarının etkisiyle beraber akaryakıt fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor.

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerin dışında vergi politikalarının etkisiyle günlük olarak revize ediliyor.

19 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. İşte şehir şehir akaryakıt fiyatları tablosu...

20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı? - 1. Resim

BENZİNE, MOTORİNE, MAZOTA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini aldı.

Son olarak benzinin litre fiyatına 1,5 TL zam gelmişti. Benzinin ardından motorinin litre fiyatına da 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı? - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

Motorin litre fiyatı: 46.10 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.69 TL

Motorin litre fiyatı: 45.99 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.48 TL

Motorin litre fiyatı: 46.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.27 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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