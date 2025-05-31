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Bodrum'da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bodrum&#039;da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tatil beldesi Bodrum'da otel personelini taşıyan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı. Feci kazada en az 15 kişi yaralandı.

Bodrum'da otel personellerini taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi yaralandı.

PERSONEL SERVİSİ KAZA YAPTI

Kaza Milas-Bodrum kara yolu Kaynar istikametinde meydana geldi. Bir otelin personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

EN AZ 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayı yapan sürücüler ile araç plakaları henüz öğrenilemedi. Ekipler yaralı sayısının artabileceği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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