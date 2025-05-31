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Bodrum'da lahmacun fiyatı cep yakıyor! "İçine altın mı koyuyorlar?"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gözde tatil beldesi Bodrum'da bir lahmacunun 3 bin liraya kadar yüksek ücretlerde satılması tepki çekti. Vatandaşlar, "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sanat hayatının yanı sıra işletmeciliğe de adım atan oyuncu ve ses sanatçısı Ekin Akkaş, Bodrum'da bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sert tepki gösterdi.

"ALTIN KAPLAMAYLA MI GETİRİYORLAR?"

Gündoğan sahilinde kendi restoran işletmeciliğine giren Akkaş, lahmacunu 235 TL'den sattığını belirterek, "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!" diyerek sitem etti.

"BODRUM'U LAHMACUNLA ANMAYIN"

 Bodrum'un sadece lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Ekin, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında ‘Bodrum 3 bin liralık lahmacun' kalması büyük haksızlık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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