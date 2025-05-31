İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzincan'da bir vatandaşın internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı. Mikrofonun ağırlığını fark eden vatandaş, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı.
Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.
Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar