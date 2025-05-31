İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mayıs 2025 09:18 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 09:45 - Güncelleme:

Erzincan'da bir vatandaşın internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı. Mikrofonun ağırlığını fark eden vatandaş, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı.

Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlamıştı! Osman Gazi Filyos Limanı'nda Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar