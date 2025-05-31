Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı

İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da bir vatandaşın internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı. Mikrofonun ağırlığını fark eden vatandaş, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı.

Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.

Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı - 1. Resim

Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 yaşındaki Yusuf zorbalık kurbanı oldu! Ağabeyi de aynı kaderi paylaşmışAyşe Barım hakkında sağlık raporu istenmişti! Mahkemeden yazı gönderildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe Barım hakkında sağlık raporu istenmişti! Mahkemeden yazı gönderildi - GündemAyşe Barım yazısı! "7 Temmuz'a kadar mahkemeye gönderin"Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlamıştı! Osman Gazi Filyos Limanı'nda - GündemErdoğan selamlamıştı! Osman Gazi Filyos Limanı'ndaSeyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararı - GündemSeyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararıİBB'ye yönelik yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var - GündemCHP'li başkanlar dahil çok sayıda gözaltı varHafta sonu her şey değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji 19 kenti işaret etti - GündemMeteoroloji'den 19 kente sarı kodlu uyarıErdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti yol haritasını çizdi, seçim kararı böyle alınacak - GündemAK Parti yol haritasını çizdi, karar böyle alınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...