Edirne'de kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de meydana gelen kazada otomobil, motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza Keşan ilçesine bağlı Beykent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beğendik Kavşağı istikametine giden E.D. (38) yönetimindeki otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK ÖLDÜLER

Kazada, motosikletten düşen Bülent Çakır (45) ve Kemal Bayram (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Çakır ve Bayram'ın cenazeleri, nöbetçi savcı, jandarma ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI KAZA YERİNE GİTTİ

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, hayatını kaybeden Bayram ve Çakır'ın yakınları da olay yerine akın etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.