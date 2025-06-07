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Hatay'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da feci bir kaza meydana geldi.

Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Koray Sakaroğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.

Hatay'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

KORAY SAKAROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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