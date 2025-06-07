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Hatay'da feci kaza! Kamyon, 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da feci kaza! Kamyon, 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç kaza Hatay'da meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde İ.H.D. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 3 araca çarptı.

Hatay'da feci kaza! Kamyon, 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 10 YARALI

Korkunç kazada yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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