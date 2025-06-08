Yozgat'ta can pazarı! Arabalar kavşakta çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza Çigdemli Beldesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sorgun’dan Kadışehri ilçesi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkış yapan E.B. idaresindeki araba ile çarptı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada her iki araçta bulunan S.E., Ş.E., D.I., Ç.B. ve Yayla Bozkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yayla Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.