İETT şoförü korku saçtı! İnsanlar çığlık çığlığa bağırdı, fenalaşıp bayılanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Haziran 2025 09:33 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 09:44 - Güncelleme:

İstanbul Eyüpsultan’da bir İETT şoförü dönüş yaptığı esnada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerek dururken, bir kadın olay yerinde fenalaşarak bayıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü. OTOBÜSÜ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. BİR KADIN BAYILDI Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş