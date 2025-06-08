Tuvalet kavgasında dehşet! Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Haziran 2025 18:52 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 19:00 - Güncelleme:

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çeşme ilçesinde bir pastanenin çalışanları ile 5 kişi arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri, 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Kavgaya karışan şahıslardan biri tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastanenin çalışanları arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı. BURNUNU ISIRARAK KOPARDI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A'nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TUTUKLANDI Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir