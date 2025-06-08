Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tuvalet kavgasında dehşet! Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Tuvalet kavgasında dehşet! Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tuvalet kavgasında dehşet! Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çeşme ilçesinde bir pastanenin çalışanları ile 5 kişi arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri, 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Kavgaya karışan şahıslardan biri tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastanenin çalışanları arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı.

BURNUNU ISIRARAK KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A'nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Madleen gemisi Gazze'ye yaklaşıyor! Saldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaOtomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralıTaşan rögar 3 motosikletliyi yola savurdu! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaYol değil adeta tuzak! 3'ü birden ölümden döndüBüyükçekmece'de skandal görüntüler! Yol verme tartışmasında kadını darp etti, aracından bıçak aldı - 3. SayfaBüyükçekmece'de skandal görüntüler! Kadını darp ettiKocaeli'de fabrika yangını! Alevler kontrol altında - 3. SayfaKocaeli'de fabrika yangını! Alevler kontrol altındaOrtaya atılan iddiayla 4 kişiden dayak yedi! Olayın aslı kameralardan anlaşıldı, 'kediye şiddet uyguladı' iddiası boşa çıktı - 3. SayfaOrtaya atılan iddiayla 4 kişiden dayak yedi!İstanbul'da öğrenci yurtunda yangın! - 3. Sayfaİstanbul'da öğrenci yurtunda yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...