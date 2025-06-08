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Samsun'da sokak kavgası: Pompalı tüfekle saldırdı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da sokak kavgası: Pompalı tüfekle saldırdı, 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Canik ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü kavga eden iki grup, bayramın üçüncü günü yeniden karşılaşınca tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda, A.K.Ç. adlı şüpheli pompalı tüfekle M.Ş.’yi ayak bileğinden yaralarken, N.E.B.’yi ise tüfeğin kabzasıyla yüzünden darbetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı iddia edilen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kavga eden grup arasında bayramın 3. günü yeniden tartışma çıktı. Çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Canik Kuzeyıldızı Mahallesi Kocasinan Paşa Sokak numara 4 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (35) ve yeğeni N.E.B. (18) sokak üzerinde bulunduğu esnada O.T. (31) yanlarına gelip laf atınca kavga çıktı. Bu sırada A.K.Ç. (30) gelerek pompalı tüfek kabzası ile N.E.B’nin yüzüne vurdu, ardından ateş ederek M.Ş’yi ayak bileğinden yaraladı. Her iki şahsın da hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliler ise olay yerinden firar etti.

Öte yandan, bayramın 1. günü aralarından tartışma çıkan tarafların, bugün de aynı sokakta karşılaştıkları ve laf atma meselesinin ardından kavga çıktığı öğrenildi. Ayrıca, yaralılar Gazi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan O.T. ise polis nezaretinde Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sağlık kontrolüne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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