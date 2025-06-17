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İETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sarıyer'de bir İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Arızalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri bir yangın haberiyle daha gündemde. Sarıyer'de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN

Yangın 19.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JA 7773 plakalı 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferi yapan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü - 1. Resim

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı esnada otobüs sürücüsü, içindeki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü - 2. Resim

İTFAİYE YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Otobüs yangınında kimse yaralanmazken bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yanan otobüsün çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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