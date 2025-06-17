İETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü
İstanbul Sarıyer'de bir İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Arızalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri bir yangın haberiyle daha gündemde. Sarıyer'de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.
İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
Yangın 19.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JA 7773 plakalı 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferi yapan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangının çıktığı esnada otobüs sürücüsü, içindeki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI
İtfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Otobüs yangınında kimse yaralanmazken bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yanan otobüsün çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.