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İETT otobüsünde tepki çeken görüntü! Şoförün pişkin cevabı olay oldu, yaptırım geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sigara İçmek, Şoför, Tepki, İETT, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde seyir halindeyken sigara içen ve kendisini uyaran yolcuya "Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösteren özel halk otobüsü şoförüne ait toplu ulaşım aracı sürüş sertifikası iptal edildi. Söz konusu şoför hakkında cezai yaptırım da uygulanacağı belirtildi.

İETT'den (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir özel halk otobüsü sürücüsünün yolculuk sırasında sigara içtiği görüntüsünün yer aldığı belirtildi.

"TOPLU ULAŞIM ARACI SÜRÜŞ SERTİFİKASINA EL KONULDU"

Açıklamada, "İETT Genel Müdürlüğümüzce konu derhal araştırılmış ve söz konusu olayın Tuzla ilçesinde 9 Temmuz'da Öztaş Ulaşım A.Ş. firmasına ait özel halk otobüsü aracında meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu araç şoförünün, toplu ulaşım aracı sürüş sertifikasına el konularak sertifikası iptal edilmiştir. İETT'nin Özel Taşımacılık Ulaşım Kurulu'nda ayrıca cezai yaptırım da uygulanacaktır" denildi.

İETT otobüsünde skandal görüntü! Şoförün pişkin cevabı olay oldu, yaptırım geldi - 1. Resim

"ARAÇTA 50 TANE KAMERA VAR, SANA MI KALDI?"

Otobüs şoförünün sigara içtiği için kendisini uyaran kişiye, "Araçta 50 tane kamera var, sana mı kaldı?" diyerek karşılık verdiği, ardından "Araç bozuk, inin" diyerek yolcuları indirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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