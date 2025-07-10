Halk otobüsünü durdurdu, koşmaya başladı! Şoförün dikkati faciayı önledi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 13:01 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 13:09 - Güncelleme:

Çorum, Otobüs, Kazası, Minibüs, Haber

Çorum'da Kenan Şimşek isimli halk otobüsü şoförü, el freni çekilmediği için cadde ortasında hareket eden minibüsün kazaya neden olmaması için koşarak aracın yanına gitti. Çevredeki vatandaşlar da minibüsün tekerleklerinin altına takoz koydu. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi - Buharaevler hattında sefer yapan Çorum Belediyesi halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, seyir halindeyken cadde ortasındaki bir minibüsün geri hareket ettiğini gördü. Minibüste sürücü olmadığını fark eden Şimşek, hemen otobüsü durdurarak, araçtan koşarak yanına gittiği minibüsü eliyle çekerek durdurdu. Çevredeki vatandaşlar da minibüsün tekerleklerinin altına takoz koydu. O anlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün, koşarak hareket eden minibüsün yanına gitmesi yer alıyor. Sürücü, daha sonra minibüsü ters yöne çekerek durduruyor. İlgili Haber Manisa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş