Manisa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada, Şenol D. (35) idaresindeki araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa Şehzadeler geçişinde, Şenol D. idaresindeki 16 BIA 322 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 33 EAP 09 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

AYNI AİLEDEN 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şenol D. ile eşi Rukiye D. (35), oğlu Arif Asaf D. (5) ve kızı Rüveyda D. (1) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Şenol D, Rukiye D. ve Arif Asaf D'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.