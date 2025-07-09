İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, motosikletlinin bacağı koptu

Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsünün bacağı koptu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonu iddiaya göre, yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı. Freni tutmayan kamyon cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mahir Tulgar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU

Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle savrularak motosiklete çarpıp yan yattı. Kazada motosiklet sürücünün bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza nedeniyle park halindeki iki otomobil de zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

''KAMYONUN FRENİ PATLAMIŞ''

Hafif ticari aracın sürücüsü Mahir Tulgar, "Seyir halindeydik. Ara sokaktan da kamyon geliyordu, freni patlamış. Bize vurunca bizim araçta aşağıdan gelen seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza bu şekilde oldu. Motosikletlinin ayağı kopmuş" dedi.