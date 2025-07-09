Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil köprüden düştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil köprüden aşağıya düştü. Kaza sonucunda sürücü yaralandı.
Çınar ilçesinin kırsal Karababa Mahallesi direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle Dilaver Köprüsü'nden düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci