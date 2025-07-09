Üsteğmen ve eşini trafik kazası ayırdı! Otomobilin arkasındaki yazı yürek sızlattı

Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybetti, eşi Özlem Aytekin ise ağır yaralandı. Çiftin yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ortaya çıkarken, otomobilin arka camındaki 'Özlem-Ömer sonsuza kadar' yazısı görenlerin yüreğini sızlattı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Aytekin (31) idaresindeki otomobil, H.E.'nin (78) kullandığı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin ve traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç. (48) yaralandı.

ÜSTEĞMEN ÖMER FARUK AYTEKİN KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaptığı bildirilen Ömer Faruk Aytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin'in eşi Özlem Aytekin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ARKA CAMDA KAHREDEN DETAY…

Aytekin çiftinin yaklaşık bir hafta önce dünya evine girdikleri ve evlilik iznine çıktıkları belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin arka camındaki 'Özlem-Ömer sonsuza kadar' yazısı yürekleri sızlattı.