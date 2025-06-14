Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirdiği araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar mevkiinde navigasyon kaynaklı olduğu iddia edilen bir kaza meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Van’dan Manisa'ya hareket eden 45 Y 6996 plakalı hafif ticari araç, uygulamanın yanlış yönlendirmesi sonucu farklı bir yola girdi. Sürücüsünün, mucurun da bulunduğu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı.

3'Ü ÇOCUK 5 YARALI

Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.