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Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3&#039;ü çocuk 5 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirdiği araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar mevkiinde navigasyon kaynaklı olduğu iddia edilen bir kaza meydana geldi.

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var - 1. Resim

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Van’dan Manisa'ya hareket eden 45 Y 6996 plakalı hafif ticari araç, uygulamanın yanlış yönlendirmesi sonucu farklı bir yola girdi. Sürücüsünün, mucurun da bulunduğu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı.

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var - 2. Resim

3'Ü ÇOCUK 5 YARALI

Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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