Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirdiği araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar mevkiinde navigasyon kaynaklı olduğu iddia edilen bir kaza meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Van’dan Manisa'ya hareket eden 45 Y 6996 plakalı hafif ticari araç, uygulamanın yanlış yönlendirmesi sonucu farklı bir yola girdi. Sürücüsünün, mucurun da bulunduğu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı.
3'Ü ÇOCUK 5 YARALI
Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.