100 bin lira için yaptıkları dehşete düşürdü! Çorum Yücel Kolçak'ın başına gelenleri konuşuyor

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan Yücel Kolçak'ın alacaklı olduğu kişi ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin bıçaklayarak öldürdüğü Kolçak'ı gömdükleri, bahse konu 105 bin lirayı ise yaktıkları belirlendi.

Korkunç cinayetin adresi bu kez Çorum oldu. Yücel Koçak, 1 Temmuz'da evinden ayrıldı sonrasında haber alınamadı. Yakınları güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan incelemelerde Kolçak'ın alacak verecek meselesi yaşadığı kişinin köyüne gitti. Seydim köyünde çalışmalarına başlayan ekipler Seydim Barajı'na yoğunlaştı.

ÖLÜM GETİREN PARAYI DA YAKTILAR

Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

KAZARAK CESEDİNE ULAŞTILAR

Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı.

Muhammet K. ile M.Y. ve H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.