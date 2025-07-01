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Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereye gittiler: Pozları gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çorum&#039;da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereye gittiler: Pozları gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Görkemli düğün günlerdir konuşulurken çift, düğün sonrası balayı için İtalya'nın Sardinya Adası'na gitti.

Sinan ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile görkemli bir törenle evlendi. Çorum’da gerçekleşen düğün, iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereye gittiler: Pozları gündem oldu - 1. Resim

Ahlatcı Holding binasının bahçesinde düzenlenen dev organizasyona 2 bin 400 davetli katıldı. Düğün için şehirde 20 otel tamamen kapatılırken, misafirler için 10 ek uçak seferi organize edildi.

Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereye gittiler: Pozları gündem oldu - 2. Resim

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI OLMUŞTU

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve Banu Ilıcalı gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede, sahneye Sibel Can ve Edis çıktı.

Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereye gittiler: Pozları gündem oldu - 3. Resim

Görkemli düğünün yankıları sürerken, yeni evli çift balayı için İtalya'nın Sardinya Adası’nı tercih etti. Elif Engin Ahlatcı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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