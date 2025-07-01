Oyuncu Tuğba Yılmaz nişanlandı! İşte müstakbel eşi..
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
"Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, nişanlandı. Çiftin kareleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Oyuncu Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında doğum gününde Alperen Sazlı’dan evlilik teklifi almıştı.
Oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımla duyurdu. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.
Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı. Takipçileri “Hayırlı olsun”, “Tebrikler” gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız